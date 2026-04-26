Семь БПЛА уничтожено над Смоленской областью

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об уничтожении семи украинских беспилотников над регионом.

"Уважаемые смоляне, сегодня ночью и в утренние часы силами ВКС России, ПВО Министерства обороны России и средствами РЭБ сбито и подавлено семь украинских БПЛА", - написал глава региона в своем канале в Мах в воскресенье.

Пострадавших среди населения и разрушений объектов инфраструктуры нет. На места падений обломков беспилотников направлены оперативные службы, добавил Анохин.