Песков назвал ошибочными заявления, что РФ является главной угрозой для существования Европы

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Россия не может быть главной угрозой для Европы, так как является ее неотъемлемой частью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия не может быть главной угрозой для Европы, потому что Россия, кто бы что бы ни говорил, она, будучи евразийской страной, все-таки это неотъемлемая составляющая часть Европы", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС "Вести".

При этом Песков отметил, что архитектура европейской безопасности немыслима без участия в ней России и учета ее интересов. "Никакая архитектура европейской безопасности немыслима и без учетов интересов России, и без участия в ней России. Здесь только можно надеяться, что вот эта плеяда политиков уступит место со временем более прагматично настроенным политикам. Но пока, конечно, удручающая совершенно картина", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

"К сожалению, нынешняя плеяда европейских политиков в качестве основного ориентира избирает линию тотальной русофобии. Провозглашение России главной угрозой для существования Европы неразумно. Это ошибочно", - отметил он.

Представитель Кремля добавил, что сейчас в Европе усугубляется кризис в понимании себя и своих основных ориентиров. По словам Пескова, этот кризис также касается экономических, экзистенциальных проблем европейских стран и вопросов в области безопасности.