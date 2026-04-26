Песков назвал ошибочными заявления, что РФ является главной угрозой для существования Европы

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Россия не может быть главной угрозой для Европы, так как является ее неотъемлемой частью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия не может быть главной угрозой для Европы, потому что Россия, кто бы что бы ни говорил, она, будучи евразийской страной, все-таки это неотъемлемая составляющая часть Европы", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС "Вести".

При этом Песков отметил, что архитектура европейской безопасности немыслима без участия в ней России и учета ее интересов. "Никакая архитектура европейской безопасности немыслима и без учетов интересов России, и без участия в ней России. Здесь только можно надеяться, что вот эта плеяда политиков уступит место со временем более прагматично настроенным политикам. Но пока, конечно, удручающая совершенно картина", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

"К сожалению, нынешняя плеяда европейских политиков в качестве основного ориентира избирает линию тотальной русофобии. Провозглашение России главной угрозой для существования Европы неразумно. Это ошибочно", - отметил он.

Представитель Кремля добавил, что сейчас в Европе усугубляется кризис в понимании себя и своих основных ориентиров. По словам Пескова, этот кризис также касается экономических, экзистенциальных проблем европейских стран и вопросов в области безопасности.

Европа Дмитрий Песков
Новости

В Кремле заявили о нервной реакции Киева на успехи российских войск в зоне проведения СВО

Три человека стали жертвами удара украинского дрона в ЛНР

Более 2,5 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

 Более 2,5 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

Путин выразил признательность Ким Чен Ыну за вклад КНДР в освобождение Курской области

В Севастополе за ночь сбили 71 БПЛА, повреждены 34 многоквартирных и 17 частных домов

Пять человек пострадали при атаке БПЛА на азотный комплекс в Вологодской области

Корабль "Прогресс МС-34" вышел на орбиту и взял курс на МКС

 Корабль "Прогресс МС-34" вышел на орбиту и взял курс на МКС

Что произошло за день: суббота, 25 апреля

В "Эксмо" заявили, что гендиректор Капьев является свидетелем по делу об экстремизме

 В "Эксмо" заявили, что гендиректор Капьев является свидетелем по делу об экстремизме

Три человека погибли, пятеро ранены в результате атак ВСУ в ЛНР
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9140 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1919 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов