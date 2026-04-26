Путин на следующей неделе проведет совещание по обеспечению безопасности на выборах

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе планирует провести совещание по вопросам обеспечения безопасности на выборах, а также обратиться к Совету законодателей, сообщил автор ИС "Вести" Павел Зарубин.

По информации Зарубина, российский лидер также посетит один из медицинских объектов по случаю дня работника скорой помощи.

Кроме того, в графике российского президента стоят международные контакты, сообщил журналист.