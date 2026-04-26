Поиск

МВД предупредило о фишинговых интернет-магазинах на фоне спроса на инвентарь в дачный сезон

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Мошенники используют сезонный спрос, в частности, на дачный инвентарь для обмана покупателей интернет-магазинов, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в воскресенье.

"С началом дачного сезона фиксируется рост фишинговых ресурсов, имитирующих интернет-магазины товаров для сада. Пользователям предлагают бензопилы, теплицы, удобрения и технику по заниженным ценам, при этом требуют полную предоплату", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "после оплаты товар не поступает, а сайт перестает функционировать".

"Сезонность" в киберпреступности - не новая тенденция, а устоявшаяся практика. Злоумышленники постоянно адаптируют схемы под актуальную повестку: новости, поведение пользователей и текущую покупательскую активность", - подчеркнули в управлении.

В МВД пояснили, что "мошенники не создают спрос, они используют уже существующий интерес и подстраиваются под него". "Поэтому любые "выгодные предложения", совпадающие с сезонным спросом, требуют дополнительной проверки", - говорится в сообщении.

МВД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

