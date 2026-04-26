Мирная жительница ранена после атаки дрона в Белгородской области

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Мирная жительница пострадала в результате атаки украинского дрона на сельхозпредприятие в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в воскресенье.

"Сельхозпредприятие в хуторе Вязовской Краснояружского округа подверглось атаке дрона", - написал губернатор в своем канале в Мах.

По его информации, пострадала работник предприятия, прибывшие на место медики оказали ей необходимую помощь.

Также повреждены фасад здания и входная группа одного из корпусов.

Кроме того, в Белгороде беспилотник атаковал социальный объект, повреждена кровля.

В Шебекинском округе в городе Шебекино вследствие атак беспилотников повреждены легковой автомобиль, автобус и кровля социального объекта. Село Архангельское подверглось обстрелу, в результате которого в частном доме выбиты окна и повреждён забор.

Также БПЛА атаковали город Грайворон. В социальном объекте повреждено остекление, посечены кровли гаражей на территории административного объекта. Также повреждения зафиксированы в двух частных домовладениях.

В поселке Комсомольский Белгородского округа из-за детонации беспилотников повреждено остекление коммерческого объекта.

В Краснояружском округе в поселке Красная Яруга при детонации дрона поврежден служебный автобус соцобъекта.