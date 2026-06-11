Свободная продажа топлива в четверг доступна на 8 АЗС "Атан" в Севастополе

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Свободная продажа топлива в четверг будет организована на восьми автозаправочных станциях сети "Атан" в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в Мах.

По его данным, бензин Аи-92 будет доступен на АЗС в Любимовке (Качинское шоссе), поселке Верхнее Садовое, на улице Генерала Мельника, Камышовом шоссе, Столетовском проспекте, а также на АЗС в Инкермане на Симферопольском шоссе.

На АЗС в селе Гончарное (улица Дрыгина) будут доступны Аи-95 Ultra, Аи-92 и ДТ Ultra. В Инкермане на Симферопольском шоссе, помимо Аи-92, можно будет приобрести дизельное топливо Ultra.

В среду, по данным Развожаева, бензин также поступал в свободную продажу на восьми севастопольских АЗС "Атан". При этом тогда автовладельцам был доступен лишь бензин марок Аи-92 и Аи-95. Днем ранее, во вторник, топливо свободно продавалось только на 5 АЗС сети. В доступе был лишь бензин Аи-92.

С учетом проблем с поставками топлива, власти города каждый день объявляют список АЗС, где действует свободная продажа бензина.

Ограничения на АЗС на продажу топлива ввели в Севастополе 22 мая из-за логистических сложностей.