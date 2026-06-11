Екатеринбуржец на электросамокате сбил ребенка

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге молодой человек на электросамокате сбил 11-летнего мальчика.

Следственные органы СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело, сообщает СКР.

Ребёнок получил травмы и был госпитализирован. Виновник ДТП скрылся с места аварии.

Уголовное дело возбуждено по ст.268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).

Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что подросток на электросамокате сбил малолетнего мальчика в Екатеринбурге. Ребенок был доставлен в больницу с травмами лица. По факту было возбуждено дело о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.