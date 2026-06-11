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Украинский дрон атаковал спасателей МЧС в городе Сватово в ЛНР

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали пожарную автоцистерну МЧС РФ во время тушения возгорания в городе Сватово Луганской Народной Республики, пострадавших нет, сообщили Главном управлении МЧС по ЛНР.

"Вчера в результате атаки вражеского БПЛА в г. Сватово произошло возгорание. К месту были направлены силы и средства МЧС России. Во время тушения произошла повторная атака, направленная на автоцистерну", - говорится в сообщении, опубликованном в канале главка в "Максе".

Уточняется, что в результате обстрела автомобиль МЧС РФ получил осколочные повреждения передней части цистерны, кабины боевого расчёта и кузова.

"Личный состав успел отойти в укрытие. К счастью, бойцы не пострадали", - добавили в министерстве.

МЧС РФ ЛНР Украина Сватово
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