Патрушев заявил в Каире, что Суэцкий канал и Севморпуть могут эффективно работать в связке

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Египет могут усилить сотрудничество в области морских грузоперевозок за счет использования в связке Суэцкого канала и Северного морского пути, на базе которого идет развитие Трансарктического транспортного коридора, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

"Наши страны контролируют уникальные морские коммуникации. Египет - Суэцкий канал, а Россия - Северный морской путь, на базе которого в настоящее время развивается Трансарктический транспортный коридор. По этому маршруту мы планируем перевозить грузы большинства регионов России и других стран в государства Азии и Африки", - сказал Патрушев в воскресенье в Каире в ходе российско-египетских консультаций по вопросам взаимодействия в морской сфере.

"Россия и Египет в силу своего уникального географического положения являются важнейшими звеньями мировой логистической архитектуры. Расчеты российских специалистов показывают, что Суэцкий канал и Трансарктический транспортный коридор способны эффективно работать в связке", - сказал Патрушев.

Он сообщил, что у России есть другие инициативы в области морской логистики. "Одна из них была обозначена совсем недавно президентом Путиным. Имею в виду создание в вашей стране зернового и энергетического хаба", - сообщил помощник президента РФ.

"Наша страна является мировым лидером в поставках продовольствия на глобальный рынок, и значительная его часть идет в направлении Южной Азии и Африки, то есть непосредственно через ваш регион. Россия и Египет заинтересованы в увеличении двустороннего грузооборота, углублении сотрудничества и обмене опытом по вопросам развития транспортно-логистической инфраструктуры", - сказал Патрушев.

В пресс-службе Морской коллегии сообщили, что на встрече с министром транспорта Египта Камилем Вазиром обсуждено углубление сотрудничества и обмен опытом по вопросам развития транспортно-логистической инфраструктуры.

По информации Морской коллегии РФ, с участием представителей российских и египетских министерств и ведомств, логистических компаний, судостроительных предприятий и научных организаций на консультациях рассмотрены вопросы взаимодействия в области торгового судоходства, развитие существующих и создание новых судоходных маршрутов, совместного развития портовой инфраструктуры в обоих государствах.