На Камчатке за неделю произошло 16 афтершоков летнего землетрясения

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - У берегов Камчатки за неделю зарегистрировано 16 афтершоков мощного землетрясения, случившегося 30 июля прошлого года, сообщает в понедельник ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"С 20 по 26 апреля зарегистрированы 16 афтершоков (магнитудой от 3,5 до 5,5), три из которых ощущались в населенных пунктах силой до двух и пяти баллов", - говорится в сообщении.

Неделей ранее ученые зарегистрировали 14 афтершоков у берегов Камчатки.

30 июля 2025 года у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,8. Жители населенных пунктов Камчатского края ощутили подземные толчки силой до восьми баллов. Объявлялась тревога цунами. После этого у берегов Камчатки идут афтершоки, которые постепенно ослабевают.