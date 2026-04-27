Поиск

На Камчатке за неделю произошло 16 афтершоков летнего землетрясения

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - У берегов Камчатки за неделю зарегистрировано 16 афтершоков мощного землетрясения, случившегося 30 июля прошлого года, сообщает в понедельник ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"С 20 по 26 апреля зарегистрированы 16 афтершоков (магнитудой от 3,5 до 5,5), три из которых ощущались в населенных пунктах силой до двух и пяти баллов", - говорится в сообщении.

Неделей ранее ученые зарегистрировали 14 афтершоков у берегов Камчатки.

30 июля 2025 года у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,8. Жители населенных пунктов Камчатского края ощутили подземные толчки силой до восьми баллов. Объявлялась тревога цунами. После этого у берегов Камчатки идут афтершоки, которые постепенно ослабевают.

Камчатка землетрясение афтершоки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 26 апреля

Песков подтвердил, что Путин планирует принять главу МИД Ирана в понедельник

 Песков подтвердил, что Путин планирует принять главу МИД Ирана в понедельник

Электричество отключили в трех районах Новосибирской области

Более 3 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали в Туапсе после разлива из-за атаки БПЛА

 Более 3 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали в Туапсе после разлива из-за атаки БПЛА

Министр обороны России провел переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Около 100 дронов ВСУ атаковали Севастополь в ночь на воскресенье

Начальник ГРУ заявил, что США сейчас не до Украины

В Кремле заявили о нервной реакции Киева на успехи российских войск в зоне проведения СВО

Три человека стали жертвами удара украинского дрона в ЛНР

Более 2,5 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

 Более 2,5 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1923 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9141 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов