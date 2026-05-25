Четырнадцать землетрясений произошло за неделю у берегов Камчатки

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - У берегов Камчатки за неделю зарегистрировано 14 афтершоков мощного землетрясения, случившегося 30 июля прошлого года, сообщает в понедельник ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"С 18 по 24 мая зарегистрированы 14 неощущаемых сейсмособытий", - говорится в сообщении.

Неделей ранее ученые зарегистрировали десять афтершоков.

30 июля 2025 года у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,8. Жители населенных пунктов Камчатского края ощутили подземные толчки силой до восьми баллов. Объявлялась тревога цунами. После этого у берегов Камчатки идут афтершоки, которые постепенно ослабевают.