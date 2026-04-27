На Камчатке депутат и чиновница лишились постов в связи с утратой доверия

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Полномочия заместителя главы Петропавловска-Камчатского прекращены в связи с утратой доверия по требованию прокурора, сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

"Елена Погорелова уволена по коррупционным основаниям", - говорится в сообщении.

Погорелова была начальником управления экономического развития горадминистрации.

"Установлено, что заместитель главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - начальник Управления экономического развития и предпринимательства вступила в незаконные договоренности с бывшим заместителем Петропавловск-Камчатской Городской Думы Саргисом Сарояном о непринятии мер к аффилированной ему коммерческой компании", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, чиновница не принимала мер к расторжению соглашений на размещение торговых киосков этой фирмы. Хотя для этого были законные основания: задолженность по аренде и несоблюдение требований к расположению. Также она способствовала заключению неправомерного договора с другим предпринимателем.

В прокуратуре отметили, что на прошлой неделе депутатские полномочия Сарояна были прекращены так же в связи с утратой доверия. Он, в частности, вопреки установленным ограничениям и запретам фактически осуществлял контроль и управление компанией, руководство которой прекратил формально.

