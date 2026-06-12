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Свободную продажу топлива в пятницу открыли на девяти АЗС в Севастополе

Свободную продажу топлива в пятницу открыли на девяти АЗС в Севастополе
Фото: Максим Чурусов/ТАСС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Свободная продажа топлива доступна на девяти автозаправочных станциях сети "Атан" в Севастополе, сообщил в пятницу губернатор города Михаил Развожаев.

"С 10:00 на 9 заправках "Атан" будет в свободной продаже топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra, АИ-100", - написал Развожаев в своем канале в Max.

В другой крупной сети АЗС полуострова - "Тес" - заправка ведется только по выданным QR-кодам.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на АЗС на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения на продажу бензина Аи-95 ввели в Крыму. Уже с 31 мая ограничения распространили и на Аи-92, при этом две крупнейшие сети АЗС полуострова - "Атан" и "ТЭС" - прекратили свободную продажу Аи-95, отпуск велся только по талонам. 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на ближайшие дни полностью приостанавливается свободная продажа бензина в Крыму.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе начала работать система онлайн-учета и распределения топлива через QR-коды, позволяющая жителям приобретать ограниченный объем бензина и дизельного топлива в условиях дефицита и избегать очередей на АЗС.

Михаил Развожаев
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 Свободную продажу топлива в пятницу открыли на девяти АЗС в Севастополе

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