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Средства ПВО за неделю сбили 4776 дронов

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение недели сбили четыре ракеты "Фламинго", три управляемые ракеты "Нептун" и 4776 украинских беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны России в пятницу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 74 управляемые авиационные бомбы, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго", три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 4776 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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