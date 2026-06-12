Средства ПВО за неделю сбили 4776 дронов

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение недели сбили четыре ракеты "Фламинго", три управляемые ракеты "Нептун" и 4776 украинских беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны России в пятницу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 74 управляемые авиационные бомбы, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго", три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 4776 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.