Курскую область за сутки атаковал 151 дрон

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 151 украинском беспилотнике, уничтоженном над регионом за минувшие сутки с 09:00 11 июня до 09:00 12 июня.

Кроме того, ВСУ 109 раз применили артиллерию по отселённым районам и девять раз сбросили взрывные устройства с БПЛА, написал глава региона в своем канале в Мах.

В результате атак в Курске повреждены два фасада зданий и гаража, шесть автомобилей.

В селе Дурово Рыльского района уничтожена огнем крыша частного дома.

В селе Большие Угоны Льговского района на здании сельского дома культуры повреждена крыша. В поселке Селекционный незначительно повреждены вышка сотовой связи, автомобиль.

Погибших и пострадавших нет, добавил Хинштейн.