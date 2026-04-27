ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на нефтяном предприятии в Коми

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ установили в городе Ухте двух мужчин, подозреваемых в подготовке подрыва одного из нефтяных предприятий по заданию украинской разведки, при задержании те оказали сопротивление и были уничтожены, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

"ФСБ в городе Ухте республики Коми предотвращена диверсия, планировавшаяся двумя гражданами России по заданию спецслужб Украины", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

По данным ведомства, "действуя по указанию кураторов, они изъяли из заранее оборудованного схрона дроны с самодельными взрывными устройствами для совершения подрыва одного из предприятий нефтяной промышленности региона".

"При попытке задержания сотрудниками ФСБ России указанные лица оказали вооруженное сопротивление и в ходе перестрелки были ликвидированы ответным огнем", - говорится в сообщении.

В ЦОС отметили, что "сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали".

"В ходе осмотра места происшествия изъято два беспилотных летательных аппарата с боевой частью, снаряженной взрывчатым веществом иностранного производства, два пистолета Макарова, а также телефоны фигурантов, содержащие сведения, подтверждающие их преступную деятельность", - заявили в ФСБ.

Как установили в ведомстве, "злоумышленники посредством иностранных интернет-мессенджеров установили конфиденциальные отношения с украинскими спецслужбами и передавали противнику сведения в отношении региональных нефтеперерабатывающих предприятий, а также данные о российских военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов, принимающих участие в специальной военной операции".

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а", "в" ч. 2 ст. 281 (приготовление к диверсии) УК России", - сообщили в ЦОС.

"Спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране", - говорится в сообщении.

"Все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание", - добавили в ФСБ.

В РФ запретят переводить военнослужащих войск беспилотных систем в другие подразделения без их согласия

Минобороны отрицает принуждение студентов к службе в войсках беспилотных систем

Глава МИД Ирана прибыл в Санкт-Петербург

Аракчи отправился с визитом в Москву

Что произошло за день: воскресенье, 26 апреля

Песков подтвердил, что Путин планирует принять главу МИД Ирана в понедельник

Электричество отключили в трех районах Новосибирской области

Более 3 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали в Туапсе после разлива из-за атаки БПЛА

Министр обороны России провел переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Около 100 дронов ВСУ атаковали Севастополь в ночь на воскресенье
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9143 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1927 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов