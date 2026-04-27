Поиск

Совбез РФ заявил о кампании по дискредитации "Росатома" со стороны Запада

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Страны Запада пытались оказать давление на соседей России, помешать торговле, а также развернули масштабную кампанию по дискредитации "Росатома", заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов в понедельник.

"Если взять одно из последних событий, которое касается строительства атомной энергетики в Казахстане, в Киргизии, то для того, чтобы "Росатом" не заходил в наши братские страны, была развернута масштабнейшая информационная кампания по дискредитации "Росатома"", - сказал Шевцов журналистам.

По его данным, у "Росатома" на сегодняшний день порядка 90% всех мировых экспортных контрактов.

"Россию пытались окружить поясом нестабильности. Это заключается в нескольких факторах: попытки давления западных стран на наших соседей, на страны ближнего зарубежья, попытки ограничить торговлю с нашей страной, это попытки гуманитарного, неприкрытого вмешательства", - заявил замсекретаря СБ РФ.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
