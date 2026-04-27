МВД предупредило о мошеннических ботах со ссылками на фейковые сайты и каналы СКР

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Киберпреступники создают фейковые сайты и каналы, оформленные под официальные ресурсы Следственного комитета РФ, сообщили в официальном канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в понедельник.

"В профильных чатах и группах, где общаются потерпевшие от мошенничества, через "ботов" распространяются ссылки на поддельные сайты и фальшивые каналы, оформленные под официальные ресурсы СК РФ", - говорится в сообщении.

Как отметили в управлении, "злоумышленники копируют реальные новости и дополняют их "контактами" для связи - якобы для получения компенсаций".

"Основные предлоги - возврат средств жертвам мошенников и перерасчет выплат для участников СВО. Цель - сбор персональных данных и последующее вовлечение в новые противоправные сценарии", - уточнили в полиции.

В МВД также напомнили, что "официальные ведомства не работают через чаты, ботов и не предлагают "компенсации" по личным обращениям в мессенджерах".

МВД СК РФ
