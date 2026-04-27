Глава МИД Ирана прибыл в Санкт-Петербург

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Санкт-Петербург в преддверии своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает IRNA.

По данным агентства, Аракчи и президент России встретятся в Санкт-Петербурге. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также примет участие в дискуссиях, посвященных текущему состоянию переговоров по прекращению конфликта между США и Ираном.

Накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу" информацию о встрече Путина и Аракчи.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил агентству IRNA, что Аракчи обсудит с президентом России последние события после временного прекращения огня между США и Ираном.

Он сказал, что Иран и Россия придерживаются общего подхода к региональным и международным проблемам.

Глава МИД Ирана начал международное турне 24 апреля. Сначала он посетил Пакистан, в субботу отправился в Оман.

По данным иранских СМИ, Аракчи в воскресенье возвратился из Омана в Исламабад, откуда отправился в Россию

