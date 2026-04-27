В РФ запретят переводить военнослужащих войск беспилотных систем в другие подразделения без их согласия

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Вводится прямой запрет на перевод военнослужащих войск беспилотных систем в другие подразделения без их согласия, заявил в понедельник замминистра обороны России, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин.

"В целях повышения ответственности командиров за соблюдение установленного порядка прохождения службы военнослужащими войск БпС подготовлены указания министра обороны, которые будут направлены в войска, в военные комиссариаты и в пункты отбора на военнослужащую по контракту", - сказал Горемыкин на совещании с участием представителей Минобрнауки, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций.

"Указаниями предписаны запрет на перемещение военнослужащих из войск беспилотных систем в другие подразделения воинской части, использование военнослужащих войск беспилотных систем только по прямому предназначению, строгое соблюдение условий и обязательств, закрепленных в контракте и приложении к нему", - заявил Горемыкин.

Он также сообщил, что установлена ответственность командиров за несоблюдение порядка прохождения службы военнослужащими войск беспилотных систем и их увольнения.

Горемыкин отметил, что министерство обороны увольняет с военной службы военнослужащего по истечении срока контракта. "Увольнение военнослужащих, проходящих военную службу на воинских должностях в войсках беспилотных систем, и исключение их из списков личного состава воинской части в день истечения срока контракта регламентировано указами президента Российской Федерации", - сказал он.

Подготовленные указания министра обороны России будут направлены в войска до конца апреля 2026 года, отметили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Виктор Горемыкин
