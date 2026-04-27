Более 200 объектов повреждено в Севастополе в результате атаки БПЛА

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Более 200 гражданских объектов в Севастополе получили повреждения в результате массированной украинской атаки в ночь на воскресенье, сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский на аппаратном совещании в понедельник.

"У нас зафиксировано в 107 МКД (многоквартирных домах - ИФ) точечные повреждения, практически во всех районах города: выбиты окна, местами повреждены балконы, а также фасадные элементы. 79 частных домовладений получили повреждения, также пострадали фасады, крыши и окна; (...) семь административных зданий и один медицинский объект. Повредили здания и сооружения 14 предприятий и организаций малого бизнеса", - сказал Краснокутский.

По его словам, продолжается подсчет поврежденных автомобилей, их число составило около 100. Сотрудники пиротехнических служб в течение суток оперативно отработали все заявки, связанные с падениями обломков дронов, сейчас неотработанных заявок нет.

В целом в результате отражения атаки сбит 71 БПЛА ВСУ. На территории Севастополя возникли пять пожаров, их оперативно потушили, удалось не допустить распространения огня.

В ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали Севастополь. Власти города сообщили, что в результате массированной атаки БПЛА один человек погиб, четверо пострадали, они находятся в больнице, угрозы жизням нет.

В понедельник губернатор Михаил Развожаев заявил, что семье погибшего жителя Севастополя и пострадавшим выплатят материальную помощь.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Михаил Развожаев Севастополь
