Минобороны отрицает принуждение студентов к службе в войсках беспилотных систем

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Замминистра обороны - начальник главного военно-политического управления ВС России Виктор Горемыкин заявил, что у министерства нет намерений принуждать студентов к участию в специальной военной операции в составе войск беспилотных систем.

"В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в СВО у нас нет", - сказал Горемыкин на межведомственном совещании в Министерстве обороны с участием представителей Минобрнауки, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций.

"С гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, контракт заключается сроком на один год. Ответственность за своевременное увольнение возлагается на командиров и кадровые органы, а также главное управление кадров, которое осуществляет персональный учет", - заявил он.

По словам замминистра, "Министерство обороны России строго исполняет все принятые на себя обязательства в вопросах прохождения гражданами военной службы в войсках беспилотных систем".