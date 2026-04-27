Поиск

В России в 2025 году уровень "гражданской идентичности" составил 93,9%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков на заседании Совета законодателей отметил высокий уровень общероссийской гражданской идентичности россиян.

"Уровень общероссийской гражданской идентичности в 2025 году составил 93,9 %. Люди в первую очередь осознают себя гражданами России, а уже затем отмечают свою конфессию или этнос", - сказал он. - Мощным катализатором консолидации российского общества стала специальная военная операция".

Среди россиян доминирует мнение, что она сплотила, объединила людей, отметил Жуков.

По его словам, "сегодня особенно важно уделять внимание проблемам внешнего информационного влияния стран Запада и миграционным процессам".

"Против нас ведется целенаправленная война, чтобы дестабилизировать межнациональные и межконфессиональные отношения, особенно в национальных республиках и приграничных территориях. Наблюдается резкий рост числа фейков и информационных вбросов, нацеленных на разжигание межнациональной розни", - сказал Жуков.

По его мнению, законодательное обеспечение государственной национальной политики - "одно из ключевых направлений укрепления межнационального согласия и единства народа России". "Депутатами Государственной думы восьмого созыва принято свыше 20 федеральных законов на эту тему", - сообщил он.

Александр Жуков Запад Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
