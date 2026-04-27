Минобороны РФ заявило о контроле над двумя селами в Сумской области и ДНР

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль село Таратутино в Сумской области и село Ильичовка в ДНР, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенным пунктом Таратутино Сумской области", - говорится в сообщении министерства.

"Подразделения группировки войск "Запад" решительными действиями освободили населенный пункт Ильичовка Донецкой Народной Республики", - заявило военное ведомство.

По его данным, за сутки группировкой "Север" нанесено поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах Мирополья, Новой Сечи и Корчаковки в Сумской области, а также четырех украинских бригад и штурмового полка ВСУ в районах Польной, Землянок, Украинского, Красного Яра и Варваровки в Харьковской области.

"Противник потерял более 165 военнослужащих, четыре автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и восемь складов материальных средств", - сообщили в министерстве обороны.

Группировка "Запад", по информации Минобороны РФ, в течение суток нанесла удары по формированиям пяти бригад ВСУ в районах Кутьковки, Великой Шапковки, Боровой, Чернещины в Харьковской области, Красного Лимана, Татьяновки, Пришиба и Маяков в ДНР.

"Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая две HMMWV производства США, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - сказали в ведомстве.

Минобороны РФ
Новости

В Туапсе из водоемов убрали 4165 кубометров нефтепродуктов

 В Туапсе из водоемов убрали 4165 кубометров нефтепродуктов

В Самаре ребенок погиб из-за падения дерева

"Автостат" допустил снижение продаж на авторынке из-за апрельской непогоды

 "Автостат" допустил снижение продаж на авторынке из-за апрельской непогоды

МВД предупредило о мошеннических ботах со ссылками на фейковые сайты и каналы СКР

Более 200 объектов повреждено в Севастополе в результате атаки БПЛА

Минцифры объяснило соображениями безопасности ограничение доступа к сервисам РФ через VPN

 Минцифры объяснило соображениями безопасности ограничение доступа к сервисам РФ через VPN

Минцифры заявило, что российские онлайн-сервисы доступны за рубежом

В РФ запретят переводить военнослужащих войск беспилотных систем в другие подразделения без их согласия

 В РФ запретят переводить военнослужащих войск беспилотных систем в другие подразделения без их согласия

Минобороны отрицает принуждение студентов к службе в войсках беспилотных систем
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1930 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9146 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов