Минобороны РФ заявило о контроле над двумя селами в Сумской области и ДНР

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль село Таратутино в Сумской области и село Ильичовка в ДНР, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенным пунктом Таратутино Сумской области", - говорится в сообщении министерства.

"Подразделения группировки войск "Запад" решительными действиями освободили населенный пункт Ильичовка Донецкой Народной Республики", - заявило военное ведомство.

По его данным, за сутки группировкой "Север" нанесено поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах Мирополья, Новой Сечи и Корчаковки в Сумской области, а также четырех украинских бригад и штурмового полка ВСУ в районах Польной, Землянок, Украинского, Красного Яра и Варваровки в Харьковской области.

"Противник потерял более 165 военнослужащих, четыре автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и восемь складов материальных средств", - сообщили в министерстве обороны.

Группировка "Запад", по информации Минобороны РФ, в течение суток нанесла удары по формированиям пяти бригад ВСУ в районах Кутьковки, Великой Шапковки, Боровой, Чернещины в Харьковской области, Красного Лимана, Татьяновки, Пришиба и Маяков в ДНР.

"Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая две HMMWV производства США, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - сказали в ведомстве.