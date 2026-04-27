Военные сообщили об ударах по энергетике и портам Украины, месту производства БПЛА

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по используемым ВСУ объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, месту производства беспилотников дальнего действия, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение месту производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве сообщили, что за сутки также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 143 районах.

Российские военнослужащие в течение суток сбили две авиабомбы и 114 беспилотников вооруженных сил Украины, заявили в Минобороны России.