Скончался замглавы "Росатома" по Севморпути Рукша

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" - директор Арктической дирекции Вячеслав Рукша скончался 26 апреля, сообщили журналистам в "Росатоме".

В Росатоме отметили, что профессиональная судьба Рукши стала частью истории российского атомного ледокольного флота, Северного морского пути и современной Арктики.

"С именем Вячеслава Владимировича связаны ключевые решения, определившие развитие отрасли на десятилетия вперед: продление ресурса атомных паропроизводящих установок ледоколов, достройка атомохода "50 лет Победы", сохранение и развитие "Атомфлота", формирование требований к универсальным атомным ледоколам нового поколения проекта 22220, укрепление инфраструктурной роли Северного морского пути", - отмечается в сообщении.

Дирекцию Северного морского пути "Росатома" Рукша возглавил летом 2018 г., до этого он руководил "Атомфлотом".

Рукша родился 17 февраля 1954 г., выпускник Ленинградского высшего инженерного морского училища им. адм. Макарова. Занимал должности советника президента ОАО "РЖД", руководителя Федерального морского агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота), первого замглавы министерства транспорта РФ.