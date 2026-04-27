Россия расширяет стоп-лист представителей евроинститутов и стран ЕС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В ответ на 20-й санкционный пакет Евросоюза Москва расширяет список представителей евроинститутов, стран Евросоюза и ряда поддерживающих политику Брюсселя в отношении России европейских государств, которым запрещен въезд в Россию, заявил росcийский МИД.

"В список включены представители евроструктур, стран-членов Евросоюза и ряда других европейских государств, вовлеченные в принятие решений об оказании военной помощи Украине, ведущие деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности Российской Федерации, ответственные за введение антироссийских санкций, нанесение ущерба отношениям России с третьими странами, создание препятствий морскому судоходству в интересах нашей страны", - говорится в заявлении.

Под ограничительные меры также попали лица, "причастные к преследованию под надуманными предлогами российских должностных лиц, учреждению "трибунала" в отношении российского руководства, выступающие за незаконное изъятие российских госактивов или использование прибыли от них".

Также меры введены "против придерживающихся враждебных по отношению к России позиций гражданских активистов и представителей академического сообщества европейских государств, депутатов национальных парламентов стран-членов ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты".

Как отметили на Смоленской площади, введение односторонних санкций в обход Совета Безопасности ООН "грубо нарушают нормы международного права".

"Политика Брюсселя не способна оказать какого-либо воздействия на внешнеполитический курс нашей страны. Россия была и остается приверженной защите своих национальных интересов, обеспечению прав и свобод собственных граждан, а также последовательному участию в формировании справедливого многополярного мироустройства", - заключили в МИД.