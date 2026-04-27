Спецпредставитель президента РФ обсудит в Кабуле сотрудничество с Афганистаном

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Кабуле 27-28 апреля состоятся консультации спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова с представителями афганского политического руководства, сообщает МИД РФ.

"Планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития разнопланового двустороннего сотрудничества, а также укрепления регионального взаимодействия с участием Афганистана", - говорится в сообщении на сайте ведомства.