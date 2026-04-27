Белоусов проверил объекты Минобороны России в Киргизии

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал объекты Объединенной российской военной базы, дислоцированной на территории республики.

Военная база совместно с вооруженными силами республики обеспечивает защиту суверенитета и безопасности России и Киргизии. Входящая в ее состав 999-я гвардейская авиационная база (город Кант) является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона ОДКБ.

Командир авиабазы доложил министру обороны об особенностях выполнения стоящих задач в условиях современной военно-политической обстановки, оснащённости подразделений современными образцами вооружения и военной техники, а также развитии инфраструктуры объекта.

Кроме того, Белоусов проверил организацию боевой подготовки личного состава.

В ходе осмотра административной и жилой части базы он ознакомился с условиями размещения и быта военнослужащих и членов их семей, а также посетил Александро-Невский храм на территории базы.