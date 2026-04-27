РФ направила специалистов в Бурунди для помощи в ликвидации вспышки неизвестной болезни

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора направляются в Бурунди для помощи в ликвидации вспышки неизвестного заболевания, сообщили в ведомстве.

"В ответ на обращение министра здравоохранения и борьбы со СПИДом Республики Бурунди Лидуин Барадахана, группа специалистов из научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора вылетает в Бурунди для оказания содействия бурундийским коллегам в расследовании вспышки заболевания неизвестной этиологии, зафиксированной в дистрикте Мпанда на севере страны", - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора совместно с коллегами из Бурунди проведут исследования проб биологического материала с использованием современных российских тест-систем и реагентов, предназначенных для диагностики более 20 различных инфекций, включая особо опасные геморрагические лихорадки. Также будет доставлено оборудование для проведения оперативных лабораторных исследований, сообщает Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что в дистрикте Мпанда на севере Бурунди расследуют вспышку заболевания неизвестной этиологии. С 30 марта 2026 года было выявлено 35 случаев заболевания, из которых пять завершились с летальным исходом. Практически все заболевшие относятся к членам одного домохозяйства или тесно контактировали друг с другом.

Как сообщали в Роспотребнадзоре 20 апреля, "лабораторное тестирование уже исключило около 200 известных патогенов, включая возбудителей таких опасных заболеваний, как лихорадки Эбола, Марбург, Рифт-Валли, Крымская-Конго геморрагическая лихорадка и желтая лихорадка".