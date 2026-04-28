Поиск

Российские военные уничтожили за сутки свыше 100 пунктов управления БПЛА ВСУ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север", "Запад", "Восток" и "Южная" в течение суток нанесли поражение 104 пунктам управления беспилотной авиацией ВСУ, заявили российские военные во вторник.

"Вскрыты и уничтожены 26 пунктов управления БПЛА, 22 БПЛА самолетного типа, 42 тяжелых боевых октокоптера", - сказал начальник пресс-центра группировки "Север" Василий Межевых.

Представитель группировки "Запад" Иван Бигма заявил, что за сутки силами группировки уничтожены 44 пункта управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink, 16 наземных робототехнических комплексов и четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 14 антенн связи и БПЛА, три терминала Starlink, шесть наземных робототехнических комплексов. Поражены пять пунктов управления БПЛА, а также 49 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Представитель группировки "Восток" Михаил Герасимов сообщил об уничтожении за сутки 29 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 апреля 2026 года Военная операция на Украине
ВСУ ВС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

