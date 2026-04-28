Силы ПВО уничтожили 186 БПЛА за ночь

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В течении ночи в период с 22.00 мск 27 апреля до 7.00 мск средствами ПВО уничтожены 186 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.

БПЛА были уничтожены над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей, уточнили в Минобороны.

В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ в Туапсе. В тушении пожара задействованы 122 человека и 39 единиц техники.