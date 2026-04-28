Автомобили и жилые дома повреждены в Севастополе в результате атак БПЛА

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о последствиях атак БПЛА: пострадавших нет, но есть повреждения в жилом секторе.

"От осколков сбитых БПЛА (получили повреждения - ИФ) два автомобиля. В одном из многоквартирных домов разбито стекло на балконе. В трех частных домах разбиты три окна, посечены фасады домов. В районе Орловки из-за упавших обломков сбитого БПЛА было возгорание травы и кустарников на площади 200 кв. м. В 2:35 Спасательная служба Севастополя полностью ликвидировала возгорание", - написал Развожаев в свое канале в Мах во вторник.

Он уточнил, что всего за минувший вечер и прошедшую ночь на Севастополь были совершены три атаки украинских беспилотников, все они отражены силами ПВО и мобильными огневыми группами.

Сбито 20 БПЛА в районах мыса Херсонес, Омеги, Северной стороны, Инкермана и Балаклавского района, проинформировал Развожаев.

Также он отметил, что один из беспилотников был посажен средствами радиоэлектронной борьбы и уже вывезен. Оставшиеся части сбитых дронов планируется убрать и вывезти до 12:00.