Автомобили и жилые дома повреждены в Севастополе в результате атак БПЛА

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о последствиях атак БПЛА: пострадавших нет, но есть повреждения в жилом секторе.

"От осколков сбитых БПЛА (получили повреждения - ИФ) два автомобиля. В одном из многоквартирных домов разбито стекло на балконе. В трех частных домах разбиты три окна, посечены фасады домов. В районе Орловки из-за упавших обломков сбитого БПЛА было возгорание травы и кустарников на площади 200 кв. м. В 2:35 Спасательная служба Севастополя полностью ликвидировала возгорание", - написал Развожаев в свое канале в Мах во вторник.

Он уточнил, что всего за минувший вечер и прошедшую ночь на Севастополь были совершены три атаки украинских беспилотников, все они отражены силами ПВО и мобильными огневыми группами.

Сбито 20 БПЛА в районах мыса Херсонес, Омеги, Северной стороны, Инкермана и Балаклавского района, проинформировал Развожаев.

Также он отметил, что один из беспилотников был посажен средствами радиоэлектронной борьбы и уже вывезен. Оставшиеся части сбитых дронов планируется убрать и вывезти до 12:00.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Михаил Развожаев Севастополь
Новости по теме

Новости

В Бурятии из-за схода лавины на руднике под завалом остаются шестеро

Жильцов ближайших к НПЗ в Туапсе домов эвакуируют из-за пожара после атаки БПЛА

В Белгородской области в результате атак БПЛА погибли трое

Пожар произошел на НПЗ в Туапсе из-за падения обломков беспилотников

Грузовой корабль "Прогресс МС-34" прибыл на МКС

Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Что произошло за день: понедельник, 27 апреля

Двоим фигурантам дела о манипулировании рынком через ТГ-каналы избрана мера пресечения

Число погибших в результате урагана в Самарской области увеличилось до трех

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1942 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов