Совбез РФ заявил о сохранении стабильной оперативной обстановки в стране

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Число криминальных преступлений в России уменьшилось на 16,7% по сравнению с I кварталом 2025 года, оперативная обстановка в стране остается стабильной, заявили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ во вторник.

"Анализ основных показателей преступности за I квартал 2026 года свидетельствует о том, что несмотря на вызовы и угрозы, связанные с проведением специальной военной операции и введенными в отношении Российской Федерации санкциями, в стране сохраняется в целом стабильная оперативная обстановка", - говорится в сообщении.

По данным Совбеза РФ, за январь - март 2026 года число криминальных действий уменьшилось на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"На общем фоне снижения преступности уменьшилось на 15,3% число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (незаконные приобретение, изготовление, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств и другие)", - сказано в сообщении.

В Совбезе заявили об уменьшении числа тяжких и особо тяжких преступлений на 19,8%, а также сократилось на 40,1% количество уголовно наказуемых действий в сфере незаконного оборота наркотиков.

"Отмечается рост на 28,3% преступных деяний экстремистской направленности (как и ранее большая их часть совершена в сети "Интернет"). При этом так называемые "антивоенные акции" носили одиночный, немассовый характер", - заявили в пресс-службе.

По информации Совбеза РФ, на 21,9% зафиксировано снижение преступлений в отношении иностранных граждан. "Почти на треть сократилось и число иностранцев, совершивших криминальные деяния", - сообщили в СБ РФ.

"Зафиксирована позитивная тенденция сокращения числа преступлений, совершенных с использованием ИТ-технологий или в сфере компьютерной информации - снижение на 29,5%", - говорится в сообщении.