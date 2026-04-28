Путин отметил возникновение многополярной архитектуры мирового развития

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Мировые вызовы требуют совместного ответа стран и объединения усилий, ни одно государство не может развиваться за счет ущерба других, заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам форума "Открытый диалог".

"События последних лет показывают: все элементы глобального роста - от экономики и финансов до технологий и демографии - необратимо меняются. Прежние подходы и устоявшиеся нормы и правила деловой жизни, международных отношений постепенно утрачивают силу, в том числе из-за действий западных государств, которые теряют свои лидерские позиции, уступают место новым центрам роста, странам Глобального Юга", - сказал он.

Он отметил, что на глазах формируется более сложная, многополярная архитектура мирового развития. "В ней всё большую роль играют государства, которые доподлинно понимают и ценят важность национального суверенитета в политической, экономической, культурной и общественной сферах, могут сами определять вектор своего развития, опираясь на собственные ценности, ресурсы и приоритеты, идентичность и суверенное мировоззрение", - сказал глава государства.

Он добавил: "Конечно, очевидно: ни одна страна не может развиваться в одиночку - за счет других государств или в ущерб им. Кроме того, современные мировые вызовы требуют совместного ответа, объединенных усилий".

В связи с этим, уверен президент, модель глобального развития будет устойчивой и справедливой только в том случае, если будет основана на принципах равноправия и взаимного уважения, будет учитывать интересы всех стран.

Президент подчеркнул, что в целом "Открытый диалог" - это вклад в формирование такой модели, это пространство профессионального общения без навязывания точек зрения и доминирования мыслей, которые кем-то заранее объявляются единственно верными.

"Отмечу, что выводы по итогам ваших дискуссий, как и в прошлом году, будут подхвачены на Петербургском экономическом форуме в июне, будут учтены в его деловой программе", - отметил Путин.