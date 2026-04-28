ФТС изъяла на границе золотые монеты из музея Сен-Реми у сотрудника музея

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В России на гражданина Франции возбудили уголовное дело о хищении из исторического музея Сен-Реми в Реймсе золотых монет стоимостью 53 млн рублей, которые, по версии следствия, он привез в Россию для продажи, сообщили в Федеральной таможенной службе.

Это 29-летний Антони Кастелейн, сотрудник исторического музея. Задержан ли он, не уточняется.

"Используя служебное положение, он похитил и незаконно ввез в Россию часть экспонатов музея - золотые монеты времен Римской империи и правления Наполеона III. Их стоимость оценивается в 53 млн рублей", - заявила в ФТС.

По данным следствия, в 2023-2024 годах он не раз приезжал в Москву и для беспрепятственного прохождения таможенного контроля прятал украденные монеты в отделение для мелочи своего кошелька, смешивая их с евроцентами. В Москве он продавал монеты частным коллекционерам и нумизматическим организациям.

Позднее российская сторона получила от Интерпола ориентировку о розыске похищенных в Реймсе золотых монет.

Деятельность Кастелейна пресекли сотрудники ФТС совместно с ФСБ и МВД.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружено и изъято 79 предметов, подходящих под описание. Экспертиза показала, что 78 из них - оригинальные и являются культурными ценностями, одна монета - копия", - сообщили в ФТС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК (контрабанда культурных ценностей в крупном размере), французу грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.