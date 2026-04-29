Суд арестовал одного из фигурантов дела о коррупции с участием мэра Уфы

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Уфы по ходатайству следствия отправил под арест до 11 июля замначальника управления земельных и имущественных отношений администрации столицы республики по делу о коррупции, сообщает региональное СУ СКР в среду.

Второму обвиняемому по делу, директору санатория, суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий до 11 июля 2026 года, дополнили в региональном СУ СКР.

По делу о коррупции с участием мэра Уфы Ратмира Мавлиева проходят трое фигурантов - заместитель главы администрации, заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений администрации и директор санатория. Им инкриминируется нарушение УК РФ по пп. "в", "г" "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Уфимскому градоначальнику, как сообщалось, вменяются пп. "в", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). О его задержании стало известно накануне. По версии следствия, мэр участвовал в незаконном отчуждении земельного участка одного из уфимских санаториев площадью более 1,3 тыс. кв. м.

СКР Уфа
Путин заявил Трампу, что цели СВО будут достигнуты в любом случае

