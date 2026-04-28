Минобороны РФ сообщило об улучшении положения войск в зоне СВО

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российские войска в течение суток улучшили положение в зоне спецоперации, подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны армии Украины, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Чернещина, Кутьковка Харьковской области, Татьяновка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, за сутки ВСУ потеряли здесь до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Водянское, Светлое, Рубежное, Грузское, Василевка, Белицкое, Кучеров Яр и Доброполье Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении военного ведомства.

По его информации, потери украинских сил на этих участках составили до 300 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Орлы Днепропетровской области, Лесное, Барвиновка, Новоселовка и Воздвижевка Запорожской области", - сообщило Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, украинская армия потеряла в зоне действий группировки до 260 военнослужащих, боевую бронированную машину и три автомобиля.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Кирово, Юрковка, Преображенка и Червоный Жовтень Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих", - сказали в министерстве обороны.

Также армия Украины потеряла здесь за сутки пять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств, сообщили российские военные.

Минобороны РФ
