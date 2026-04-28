В Думу внесен законопроект о едином реестре домашних животных и их маркировании

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект № 1219068-8 о создании единого реестра домашних животных и о их маркировании.

Он вводит определение понятия "единый реестр домашних животных" и устанавливает необходимость маркирования и регистрации домашних животных в этой единой государственной информационной системе.

В соответствии пунктом "е" статьи 114 Конституции, формирование в обществе ответственного отношения к животным отнесено к компетенции правительства, напомнили авторы инициативы.

Они предлагают наделить правительство полномочием по утверждению перечня и видов домашних животных, подлежащих маркированию и регистрации, порядка и сроков маркирования и регистрации таких домашних животных, перечня сведений о домашних животных и их владельцах, подлежащих включению в единый реестр домашних животных, порядка создания и ведения единого реестра домашних животных, а также порядка интеграции существующих в регионах баз данных промаркированных и зарегистрированных домашних животных в единый реестр домашних животных.

Законопроект подготовлен в целях реализации принципов ответственного обращения с домашними животными, в том числе обеспечения возможности поиска владельцев потерявшихся домашних животных, обеспечения процесса доказывания принадлежности домашнего животного конкретному владельцу, введения в правовое поле деятельности по разведению домашних животных и снижения количества безнадзорных животных, "так как одним из основных источников пополнения популяции безнадзорных животных являются домашние животные, потерявшиеся или брошенные владельцами", говорится в пояснительной записке к документу.

"Необходимость предлагаемых изменений вызвана, в частности, внутренними миграционными процессами, так как граждане - владельцы домашних животных могут менять место пребывания или место жительства, переехав в другой субъект Российской Федерации, путешествовать вместе со своими питомцами, и такое решение не должно обременять граждан необходимостью повторной регистрации домашних животных в соответствии с региональным законодательством соответствующего субъекта РФ", - считают авторы законопроекта.