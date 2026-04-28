Число жертв на руднике в Бурятии после схода лавины увеличилось до трех

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Тела еще двух погребенных под снегом обнаружила поисковая группа на месте схода лавины на руднике "Ирокинда" (группа "Z.Голд") в Муйском районе Бурятии, информирует МЧС России.

Ранее во вторник снежная масса сошла на девять человек, которые расчищали технологическую дорогу. Выбраться самостоятельно смогли только три человека. Сообщалось, что было найдено тело одного погибшего. Лавина накрыла промышленную площадку штольни №90 рудника "Ирокинда".

Протяженность лавины составила 150 метров, ширина - 50 метров, а глубина снежного покрова варьируется от трех до шести метров. Общий объем снежной массы оценивается в пределах от 22,5 тыс. до 45 тыс. кубометров.

К месту происшествия для проведения поисково-спасательной операции вылетел борт Ми-8 МЧС РФ. Из Улан-Удэ на помощь вылетела группа спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, направлен борт санавиации. В поисково-спасательных работах задействованы 60 человек.

Также стало известно, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Рудник "Ирокинда" до 2023 года входил в состав Nordgold. Сейчас вместе с другим бывшим активом Nordgold - рудником "Зун-Холба" - образует группу "Z.Голд". Бенефициаром является Александр Зокин.