Выброс нефтепродуктов из резервуара произошел при пожаре на НПЗ в Туапсе

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Нефтепродукты попали на автодорогу в результате их выброса из резервуара во время пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, повреждены несколько автомобилей, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин.

"Произошло вскипание и выброс нефтепродуктов из резервуара №3, в результате чего горючее перекинулось на дорогу, повреждены насколько автомобилей. Сейчас контролируем ситуацию", - говорится в заявлении Клушина, опубликованном в канале губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Max.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Как ранее сообщал губернатор, для безопасности жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, проводится эвакуация. Пункт временного размещения подготовлен на базе школы №6.