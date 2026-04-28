Пенсионерка из Подмосковья отдала мошенникам 70 млн рублей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Подмосковные полицейские задержали трех курьеров кибермошенников, обманувших пенсионерку на 70 млн рублей, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Полицейские МУ МВД России "Мытищинское" задержали троих курьеров телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки 70 миллионов рублей. Со слов задержанных, их самих обманули мошенники: под предлогом погашения якобы оформленных на их имена кредитов злоумышленники убедили их встречаться с гражданами и забирать денежные средства", - сказала Петрова журналистам во вторник.

По данным полиции, 68-летней местной жительнице в мессенджере поступило сообщение якобы из домового чата о необходимости проверить счетчики.

"Для этого требовалось перейти по ссылке, что женщина и сделала. Вслед за этим ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Казначейства. Он сообщил о необходимости декларирования денежных средств, превышающих 100 тысяч рублей", - уточнила представитель полиции.

Следуя инструкциям мошенников, пенсионерка передала подошедшей к ее дому женщине 5 миллионов рублей. Еще через время аферисты убедили потерпевшую снять деньги с банковских счетов и аналогичным образом передать 35 миллионов рублей мужчине-курьеру и еще 30 миллионов рублей другой пожилой гражданке, также выполнявшей роль посыльного.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Мытищинским городским судом злоумышленникам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.