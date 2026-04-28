В РФ заявили, что взятие под контроль Ильиновки в ДНР обеспечивает подход войск к городской застройке Константиновки

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Переход под контроль "Южной" группировки войск села Ильиновка в ДНР обеспечивает подход российских подразделений к городской застройке Константиновки с юго-запада, заявили в Минобороны России во вторник.

"Данный район обеспечивает подход к городской застройке населенного пункта Константиновка с юго-западной стороны", - говорится в сообщении министерства.

"Подразделения "Южной" группировки войск продолжают уверенное продвижение вперед, освобождая территорию Донецкой Народной Республики", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, контроль над селом на константиновском направлении обеспечили действия 10-го гвардейского танкового полка и 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск.

"Освобождение крупного узла обороны ВСУ стало возможным благодаря слаженной работе подразделений разведки, огневой поддержки артиллерии и эффективной работе расчетов войск беспилотных систем, которые блокировали все попытки противника подтянуть резервы и удержать населенный пункт", - отметили в министерстве обороны.

О переходе под российский контроль села Ильиновка в ДНР военное ведомство сообщило в ежедневной сводке во вторник.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР Ильиновка Константиновка
Число жертв пожара на севере Москвы увеличилось до пяти

Мишустин оценил потребность экономики до 2032 года в 12 млн новых работников

В Кремле считают адекватными усилия по ликвидации последствий атак на Туапсе

Песков заявил, что парад на Красной площади 9 мая состоится

Мэр Уфы стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере

Тело погибшего найдено после схода лавины на руднике в Бурятии

В Бурятии ширина лавины, сошедшей на рудник, составляет 50 метров

Набиуллина отметила, что в современной России никогда не было такого дефицита кадров

Три человека погибли, 33 пострадали из-за непогоды в России

В Бурятии из-за схода лавины на руднике под завалом остаются шестеро
