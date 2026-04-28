В РФ заявили, что взятие под контроль Ильиновки в ДНР обеспечивает подход войск к городской застройке Константиновки

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Переход под контроль "Южной" группировки войск села Ильиновка в ДНР обеспечивает подход российских подразделений к городской застройке Константиновки с юго-запада, заявили в Минобороны России во вторник.

"Данный район обеспечивает подход к городской застройке населенного пункта Константиновка с юго-западной стороны", - говорится в сообщении министерства.

"Подразделения "Южной" группировки войск продолжают уверенное продвижение вперед, освобождая территорию Донецкой Народной Республики", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, контроль над селом на константиновском направлении обеспечили действия 10-го гвардейского танкового полка и 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск.

"Освобождение крупного узла обороны ВСУ стало возможным благодаря слаженной работе подразделений разведки, огневой поддержки артиллерии и эффективной работе расчетов войск беспилотных систем, которые блокировали все попытки противника подтянуть резервы и удержать населенный пункт", - отметили в министерстве обороны.

О переходе под российский контроль села Ильиновка в ДНР военное ведомство сообщило в ежедневной сводке во вторник.