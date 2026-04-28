Шойгу заявил об энергетических и продовольственных угрозах из-за агрессии США и Израиля против Ирана

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Действия США и Израиля против Ирана создали угрозы в области энергетической и продовольственной безопасности в мире, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во вторник.

"Ключом к повышению эффективности деятельности по обеспечению безопасности является усиление координации на международной арене, а также консолидации подходов к волнующим всех проблемам", - сказал Шойгу на совещании членов президиума Научно-экспертного совета Совбеза РФ.

"К их числу относятся, среди прочего, угрозы энергетической и продовольственной безопасности на фоне американо-израильской агрессии против Ирана", - заявил он.

Секретарь Совбеза РФ к угрозам безопасности также отнес рост оборонных расходов во всем мире, снижение темпов роста экономики, разрушение транспортно-логистической инфраструктуры и увеличение долговых проблем.