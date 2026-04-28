Белоусов заявил, что совещание министров обороны стран ШОС проходит на фоне неустойчивой обстановки

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, которое стартовало во вторник в Бишкеке, проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

При этом министр обороны России констатировал, что ШОС, отмечающая 25-летие со дня образования, за прошедший период "стала влиятельным и авторитетным межгосударственным объединением на евразийском пространстве".

"Этому способствуют регулярные контакты по линии оборонных ведомств, а также наша общая цель - обеспечить стабильность и безопасность на пространстве ШОС", - сказал Белоусов.