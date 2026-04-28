Установлена охранная зона самой длинной пещеры в России

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Иркутской области установлена охранная зона памятника природы регионального значения "Ботовская пещера", сообщает пресс-служба областного правительства. Такой указ подписал губернатор Игорь Кобзев, говорится в сообщении.

Ботовская пещера расположена в 90 км от поселка Жигалово. Это длиннейшая пещера России с суммарной протяженностью ходов 70,4 тысячи м. Памятник природы представляет собой лабиринт многочисленных ходов.

В июле 2022 года Ботовская пещера получила статус особо охраняемой природной территории регионального значения Иркутской области. Правительство области ввело режим особой охраны и использования территории памятника.

"Создание охранных зон необходимо для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятники природы и на прилегающих к ним территориях", - заявила министр природных ресурсов области Светлана Трофимова.

Всего в регионе установлено 45 охранных зон памятников природы регионального значения.

В ближайшее время планируется установить охранные зоны еще пяти памятников природы: "Облепиха у поселка Раздолье" в Усольском районе, "Заяшский водопад", "Пороги Хангарок" и "Проявление фигурных камней на реке Хан" в Нижнеудинском районе, "Озеро Алтарик" в Нукутском районе.

Ботовская пещера находится в тайге, вход в нее расположен на берегу реки Лены, запутанный лабиринт подземных ходов уходит вглубь горного массива. Была открыта в 1946 году геологами Ленской партии. Долгое время считалось, что длина пещеры составляет около 7 км. В 1990-е годы иркутский спелеологический клуб "Арабика" начал исследовать пещеру и обнаружил, что ее протяженность намного больше, после чего она была признана самой протяженной в России и одной из крупнейших в мире.

Возраст Ботовской пещеры - порядка 100 тыс. лет. В разное время в ней были обнаружены единственный в России хорошо сохранившийся скелет ископаемого пещерного медведя и следы пребывания древних охотников, в том числе высеченная на камне карта части ходов.