Установлена охранная зона самой длинной пещеры в России

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Иркутской области установлена охранная зона памятника природы регионального значения "Ботовская пещера", сообщает пресс-служба областного правительства. Такой указ подписал губернатор Игорь Кобзев, говорится в сообщении.

Ботовская пещера расположена в 90 км от поселка Жигалово. Это длиннейшая пещера России с суммарной протяженностью ходов 70,4 тысячи м. Памятник природы представляет собой лабиринт многочисленных ходов.

В июле 2022 года Ботовская пещера получила статус особо охраняемой природной территории регионального значения Иркутской области. Правительство области ввело режим особой охраны и использования территории памятника.

"Создание охранных зон необходимо для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятники природы и на прилегающих к ним территориях", - заявила министр природных ресурсов области Светлана Трофимова.

Всего в регионе установлено 45 охранных зон памятников природы регионального значения.

В ближайшее время планируется установить охранные зоны еще пяти памятников природы: "Облепиха у поселка Раздолье" в Усольском районе, "Заяшский водопад", "Пороги Хангарок" и "Проявление фигурных камней на реке Хан" в Нижнеудинском районе, "Озеро Алтарик" в Нукутском районе.

Ботовская пещера находится в тайге, вход в нее расположен на берегу реки Лены, запутанный лабиринт подземных ходов уходит вглубь горного массива. Была открыта в 1946 году геологами Ленской партии. Долгое время считалось, что длина пещеры составляет около 7 км. В 1990-е годы иркутский спелеологический клуб "Арабика" начал исследовать пещеру и обнаружил, что ее протяженность намного больше, после чего она была признана самой протяженной в России и одной из крупнейших в мире.

Возраст Ботовской пещеры - порядка 100 тыс. лет. В разное время в ней были обнаружены единственный в России хорошо сохранившийся скелет ископаемого пещерного медведя и следы пребывания древних охотников, в том числе высеченная на камне карта части ходов.

Число жертв пожара на севере Москвы увеличилось до пяти

 Число жертв пожара на севере Москвы увеличилось до пяти

Мишустин оценил потребность экономики до 2032 года в 12 млн новых работников

В Кремле считают адекватными усилия по ликвидации последствий атак на Туапсе

Песков заявил, что парад на Красной площади 9 мая состоится

 Песков заявил, что парад на Красной площади 9 мая состоится

Мэр Уфы стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере

 Мэр Уфы стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере

Тело погибшего найдено после схода лавины на руднике в Бурятии

В Бурятии ширина лавины, сошедшей на рудник, составляет 50 метров

Набиуллина отметила, что в современной России никогда не было такого дефицита кадров

 Набиуллина отметила, что в современной России никогда не было такого дефицита кадров

Три человека погибли, 33 пострадали из-за непогоды в России

В Бурятии из-за схода лавины на руднике под завалом остаются шестеро
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1945 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов