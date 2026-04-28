В РФ отмечается сезонный рост числа обращений к врачам после укусов клещей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В России наблюдается сезонное увеличение количества обращений граждан к врачам с укусами клещей, однако показатели соответствуют среднемноголетним значениям, сообщили в Роспотребнадзоре по итогам совещания главы Роспотребнадзора Анны Поповой с руководителями территориальных управлений ведомства.

В рамках совещания было уделено внимание профилактике геморрагической лихорадки с почечным синдромом. "Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что необходимо активно информировать население о мерах предосторожности при уборке дачных участков и во время отдыха на природе", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, с учетом праздничных дней и того, что люди проводят больше времени на свежем воздухе и в парках, Попова обратила внимание на важность профилактики бешенства. Необходимо избегать контактов с дикими и безнадзорными животными.

"Роспотребнадзор призывает граждан быть внимательными и соблюдать рекомендации специалистов. Безопасность и здоровье населения остаются главным приоритетом в праздники", - добавили в ведомстве.