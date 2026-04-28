Обновленные "Зеленые" выставят кандидатов в Госдуму по всем одномандатным округам

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российская экологическая партия "Зеленые", в которую вливается партия "Зеленая альтернатива", планирует выставить своих кандидатов в Госдуму по всем одномандатным округам, а также активно участвовать в региональных кампаниях, сообщил исполнительный секретарь федерального совета партии "Зеленые" Константин Атаян.

"Уже с начала года мы приступили к формированию списков кандидатов. Сейчас практически завершаем работу над списком для пропорциональной системы и планируем закрыть все одномандатные округа на выборах депутатов Госдумы в этом году. (...) На данный момент у нас уже есть кандидаты для 190 из 225 одномандатных округов", - сказал он на пресс-конференции.

Партия планирует активно участвовать в выборах в законодательные собрания регионов, добавил он. "Есть регионы, где у нас сильные, мотивированные команды, которые проводят большую работу. Именно в этих регионах есть серьезные экологически проблемы и там эти вопросы стоят достаточно остро. Мы ожидаем в этих регионах яркие, мощные и успешные кампании. Это Свердловская область и Красноярский край, Самарская область и Карелия, Вологодская, Иркутская и Омская области. И не могу не сказать о Ленинградской области и городе Санкт-Петербург", - сказал Атаян.

Общегородской список кандидатов по пропорциональности системе на выборах в законодательное собрание региона возглавит действующий депутат Заксобрания Петербурга Марина Шишкина, которая пока возглавляет в нем фракцию "справедливороссов".

Как сообщил Руслан Хвостов, который ранее возглавлял партию "Зеленая альтернатива", а теперь стал сопредседателем партии "Зеленые", "с сегодняшнего дня существует только одна партия - это Российская экологическая партия "Зеленые"". 25 апреля на съезде было принято решение о ликвидации политической партии "Зеленая альтернатива", и теперь должны пройти все необходимые юридические процедуры.

По словам еще одного сопредседателя партии "Зеленые" Александры Кудзаговой, в случае избрания в Госдуму партия намерена продвигать комплексный пакет законопроектов, направленный на рост доходов россиян, ужесточение контроля над продуктами питания в магазинах и актуализацию ГОСТов, а также на введение системы автоматического экологического мониторинга.

Объединительный съезд партий "Зеленые" (создана в 2012 году) и "Зеленая альтернатива" (создана в 2020 году) прошел в Москве 26 апреля. В 2025 году "Зеленая альтернатива" утратила право выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей. Теперь за счет вхождения в партию "Зеленые", у которых такое право есть, члены и эксперты от "Зеленой альтернативы" смогут выдвигаться на выборах в федеральный парламент.