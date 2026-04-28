Белоусов заявил о непредсказуемых последствиях поставок Киеву ударных БПЛА из Европы

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз, поставляя вооружения Киеву, все глубже погружаются в конфликт на Украине, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на совещании глав военных ведомств государств ШОС в Бишкеке во вторник.

"Наблюдается снижение активности Соединенных Штатов Америки в поддержке киевского режима на фоне роста помощи Украине со стороны европейских стран. Евросоюз все глубже втягивается в конфликт, финансирует его и поставляет вооружение", - сказал министр обороны России.

При этом он отметил, что производственно-логистические цепочки поставок западного вооружения Киеву внимательно отслеживаются и намеренно предаются огласке.

В частности, напомнил Белоусов, 15 апреля в СМИ был опубликован перечень предприятий Европы, производящих и поставляющих на Украину ударные БПЛА и их компоненты для нанесения ударов по российской территории.

"Подобные действия способствуют резкой эскалации военно-политической обстановки на всём европейском континенте и могут привести к непредсказуемым последствиям", - заявил министр обороны РФ.