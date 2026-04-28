"Африканский корпус" применил самолеты, бронетехнику и артиллерию против боевиков в Мали

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российский "Африканский корпус" против боевиков в Мали задействовал самолеты, вертолеты, дроны, бронетехнику и артиллерию, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-24 под огнем противника совершили 21 боевой вылет, нанеся удары по скоплениям живой силы и техники противника. Уничтожено более 175 боевиков, 23 единицы автомобильной техники, 1 "шахед-мобиль" и 33 мотоцикла", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, экипажи самолетов Су-24 совершили 6 боевых вылетов, нанеся 8 ударов по скоплениям живой силы и техники противника. "Уничтожено более 70 боевиков, 2 единицы бронетехники, 25 единиц автомобильной техники", - сообщили в Минобороны РФ.

Также, по информации министерства, нанесены четыре авиаудара БПЛА "Иноходец" по подходящим резервам и местам скопления живой силы противника. "В результате ударов уничтожено до 60 боевиков, 4 пикапа, 5 мотоциклов", - сказали в российском военном ведомстве.

"В ходе отражения террористического нападения военнослужащими "Африканского Корпуса" были применены все типы вооружения: танки, БМП и БТР, артиллерийские и минометные системы, РСЗО. Солдатам, прапорщикам и офицерам приходилось неоднократно вступать в ближний стрелковый бой", - сказали в министерстве обороны.

Там сообщили, что медицинскими специалистами "Африканского Корпуса" оказывается помощь раненым и пострадавшим мирным гражданам, в том числе проводятся сложные хирургические операции.